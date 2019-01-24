24 Ocak 2019, Perşembe

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Eski yönetici Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferini duyurdu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 11:25
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Eski yönetici Serdar Azizin Fenerbahçeye transferini duyurdu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Eski yönetici Serdar Azizin Fenerbahçeye transferini duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kanarya'nın Serdar Aziz transferini bitirdiğini öne sürdü.

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Eski yönetici Serdar Azizin Fenerbahçeye transferini duyurdu

Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Serdar Aziz tamam" ifadelerini kullandı.

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Eski yönetici Serdar Azizin Fenerbahçeye transferini duyurdu

2016 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz, Sarı-Kırmızılılar'ın gözde oyuncularıdnan biriydi.

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Eski yönetici Serdar Azizin Fenerbahçeye transferini duyurdu

Galatasaray'da 51 resmi mücadelede forma terleten Serdar Aziz, 5 gol attı 3 asist yaptı. deneyimli savunma oyuncusu 19 sarı kart görürken, 1 de kırmızı kart gördü.

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