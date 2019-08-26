26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda

Yaz transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala Galatasaray'da yeni isimler için görüşmelere hız verildi. Özellikle dün oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası savunmada yaşadığı problemler gözle görülür bir hal alan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası transfer sinyali vermişti. Transfer için harekete geçen Galatasaraylı kurmayların gündemindeki ilk isim de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 21:34
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Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda

İlk iki haftada yaşanan puan kayıpları Sarı-Kırmızılı camiada can sıkarken Terim yaşanan sakatlık ve cezalı isimler sonrası kadro kurmakda problemler yaşaması Galatasaraylı kurmayların transfere hız vermesine neden oldu.

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Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda

Falcao'nun gelip gelmeyeceği Diagne'nin ise takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunun bir türlü netliğe kavuşmaması can sıkan bir diğer konu olarak öne çıkıyor.

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Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda

Dün oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Konyaspor karşılaşması sonrası konuşan Fatih Terim Falcao başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda

Terim, "Konu hep Falcao ama ben esasında başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımızın, yönetimimizin ellerinden geleni yaptığını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının sebepleri var. UEFA'nın kuralları var." dedi.

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