26 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Terim istemişti! Galatasaray'a genç savunmacı yolda
Yaz transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala Galatasaray'da yeni isimler için görüşmelere hız verildi. Özellikle dün oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası savunmada yaşadığı problemler gözle görülür bir hal alan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası transfer sinyali vermişti. Transfer için harekete geçen Galatasaraylı kurmayların gündemindeki ilk isim de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 21:34
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"