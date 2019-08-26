Radamel Falcao gemileri yaktı

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süre meşgul eden Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'yla ilgili sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Falcao'yla ilgili yeni bir iddia da İtalya'dan geldi. Sky İtalia'dan Pedulla, Petrov'un ardından Jardim'in de Falcao'nun fikrini değiştirmek için çok uğraştığını ama yıldızı ikna edemediğini açıkladı. Bu hafta transferin tamamlanacağını da duyurdu...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 07:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





