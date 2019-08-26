27 Ağustos 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Radamel Falcao gemileri yaktı
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süre meşgul eden Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'yla ilgili sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Falcao'yla ilgili yeni bir iddia da İtalya'dan geldi. Sky İtalia'dan Pedulla, Petrov'un ardından Jardim'in de Falcao'nun fikrini değiştirmek için çok uğraştığını ama yıldızı ikna edemediğini açıkladı. Bu hafta transferin tamamlanacağını da duyurdu...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 07:09
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"