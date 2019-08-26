27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Radamel Falcao gemileri yaktı

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süre meşgul eden Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'yla ilgili sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Falcao'yla ilgili yeni bir iddia da İtalya'dan geldi. Sky İtalia'dan Pedulla, Petrov'un ardından Jardim'in de Falcao'nun fikrini değiştirmek için çok uğraştığını ama yıldızı ikna edemediğini açıkladı. Bu hafta transferin tamamlanacağını da duyurdu...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 07:09
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Radamel Falcao gemileri yaktı

Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

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Radamel Falcao gemileri yaktı

Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

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Radamel Falcao gemileri yaktı

Sky İtalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Jardim, Falcao ile bir toplantı yaptı ve golcü futbolcu ile uzun bir süre boyunca konuştu.

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Radamel Falcao gemileri yaktı

Falcao'ya 'Takımda kal' baskısı yapan Jardim, sözleşme uzatacaklarını söylese de Galatasaray'a söz veren futbolcuyu ikna edemedi.

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Radamel Falcao gemileri yaktı

SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Kolombiyalı golcünün, Galatasaray'a gitme konusunda ısrarcı olduğu ve bunu Jardim'e de açık bir şekilde anlattığı belirtildi.

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