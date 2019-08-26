26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tüm dikkatler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda... Monaco'nun Metz ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giymediği açıklanan Kolombiyalı yıldız, takımının Nimes ile oynadığı maçta da forma giymedi. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı ve imza attırmak için gün saydığı yıldız golcünün eşi Lorelei Taron, sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 15:41
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Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray, 1 aydan fazla bir süredir Falcao transferi ile yatıp kalkıyor...

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Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi işleri kolaylaştırırken, Monaco kurmayları yıldızından vazgeçmiyor.

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Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Transfere dair son dakika hareketliliği de peş peşe gelmeye ve her gün bir yeni gelişme daha yaşanmaya devam ediyor...

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Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Metz maçının ardından Monaco'nun Nimes karşılaşmasında da sakatlığını gerekçe gösterip forma giymeyen 33 yaşındaki süperstar, net bir şekilde "Beni bırakın" mesajı vermişti.

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Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Falcao, Monaco-Nimes maçını tribünden izleyen Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'la anlaşmasına rağmen kulübünden bir türlü izin alamaması canını sıkıyor.

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