26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Falcao'nun eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tüm dikkatler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda... Monaco'nun Metz ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giymediği açıklanan Kolombiyalı yıldız, takımının Nimes ile oynadığı maçta da forma giymedi. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı ve imza attırmak için gün saydığı yıldız golcünün eşi Lorelei Taron, sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 15:41
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