05 Mart 2019, Salı
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Ozan Kabak bombasını patlattı! Transfer bedeli...
Ocak ayında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan ve Bundesliga'da kötü günler geçiren Ozan Kabak geçtiğimiz hafta sonu Hannover maçında şov yapmış ve 2 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 16:40
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