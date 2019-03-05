Ozan Kabak bombasını patlattı! Transfer bedeli...

"Ozan'la maçlardan ve antrenmanlardan sonra hep birlikte beraber vakit geçiririz. Oyuncunun aklı sırf futbolda, sadece çok çalışıp daha iyi yerlere gelmek istiyor. Hannover karşısında 2 gol attı ve BundesLiga tarihine geçti hocası Markus Weinzierl ondan çok memnun."

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