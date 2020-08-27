27 Ağustos 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetime sunduğu raporda sürpriz bir ismin adını verdi ve gönderilecekler listesine eklenmesini istedi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:16
ABONE OL
  • 1
  • 21
Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıkları Florya'da tüm hızıyla devam ediyor ve teknik direktör Fatih Terim oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.

  • 3
  • 21
Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Sarı-kırmızılı takımda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

  • 4
  • 21
Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde yer alan futbolculara gelecek teklifler bekleniyor.

  • 5
  • 21
Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Sarı-kırmızılılar, geniş kadrosunu koruyup orta sahaya transfer yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim yıldız oyuncu için 'gönderilsin' raporu verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör