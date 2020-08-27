Terim gitmesini istedi! Taraftarın sevgilisi olan...

Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetime sunduğu raporda sürpriz bir ismin adını verdi ve gönderilecekler listesine eklenmesini istedi. İşte o isim ve detaylar...