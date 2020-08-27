27 Ağustos 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mısır'ın yeni Salah'ı! Galatasaray...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef genç ve potansiyeli yüksek oyuncular olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Mısır'ın yeni Salah'ı olarak gösterilen yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:04
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Mısır'ın yeni Salah'ı! Galatasaray...

Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ve Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti.

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Mısır'ın yeni Salah'ı! Galatasaray...

Sezon içinde Diagne'den bonservis kazanmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kulüpte Falcao'nun ocak ayında Amerika'ya gitme ihtimali bulunuyor.

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Mısır'ın yeni Salah'ı! Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre hücuma alternatif arayan Galatasaray scout ekibi de Marcao ve Onyekuru gibi yine kimsenin ismini bilmediği ancak potansiyeli bir hayli fazla olan yıldız adayı forveti keşfetti: Mostafa Mohamed.

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Mısır'ın yeni Salah'ı! Galatasaray...

Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor.

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Mısır'ın yeni Salah'ı! Galatasaray...

22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.

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