11 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında takıma resmen sihirli değneğiyle dokundu. İlk devrede performansı düşük olan isimler, ikinci devrenin başlamasıyla adeta kendilerini buldular! İşte tecrübeli teknik adamın devre arası dokunuşuyla kendine gelen isimler...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 11:43
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Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatmıştı.

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Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...

Devre arasında takıma Saracchi, Onyekuru, Sekidika ve Erkan Süer'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar; asıl katkıyı bu isimlerden değil, kulübedeki isimlerden aldı.

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Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Cimbom'da yedek oyuncular performansıyla Cimbom'u tekrar şampiyonluk kotasına soktu.

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Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...

Zirve ile puan farkını 4 haftada 10'dan 3'e indiren sarı-kırmızılılar, özellikle ikinci yarıda kulübedeki isimlerin artan performansıyla bu başarıya ulaştı.

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Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...

Peki kim bu isimler ve Galatasaray'a nasıl katkı verdiler? İşte detaylar...

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