16 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

Diagne'nin transferi nedeniyle sorun yaşayan iki takım bu kez genç golcü için kapıştı. Galatasaray ve Club Brugge'ün transferi bitirmek için büyük yarış içinde olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 06:36
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Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

Galatasaray'da gündem forvet transferi… "Artık geçmişe yatırım yapmayacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim'in en büyük gözdelerinden birisi San Lorenzo'da forma giyen Adolfo Gaich...

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Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

Görüşmeler devam ediyor ancak Belçika basını, Club Brugge'ün de 21 yaşındaki golcüye talip olduğunu ve iki takımın rakip olduklarını duyurdu.

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Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

De Standaard gazetesi, Club Brugge'ün, Arjantinli Gaich için umut beslemeye devam ettiğini belirterek, 21 yaşındaki forvet oyuncusunun 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmamasının Belçika ekibinin umutlarını artırdığını kaydetti.

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Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

BARCELONA İLE ANILDI
Haberde, Club Brugge'ün Gaich için San Lorenzo ile temas kurduğu, bonservisini eline alıp büyük takımlarla yarışmaya girmeden önce işi bitirmek istediğini yazdı. Gaich için San Lorenzo'nun bir süredir 'Galatasaray'la temasta' olduğu bilgisiyle Club Brugge'un hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.

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