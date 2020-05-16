Galatasaray'da golcü harekatı! Arjantinli yıldız Aslan oluyor

Diagne'nin transferi nedeniyle sorun yaşayan iki takım bu kez genç golcü için kapıştı. Galatasaray ve Club Brugge'ün transferi bitirmek için büyük yarış içinde olduğu belirtildi.