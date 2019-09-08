08 Eylül 2019, Pazar
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Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler
Galatasaray'ın Süper Lig'de transferin son gününde bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı transferinde sular durulmuyor. Erzurumspor'dan alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Gençlerbirliği cephesi transferi hukuk yoluna taşıyacağını açıklarken olaya Bucaspor da dahil oldu. İşte Taylan Antalyalı transferinde yaşanan flaş gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.09.2019 21:43
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