08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler

Galatasaray'ın Süper Lig'de transferin son gününde bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı transferinde sular durulmuyor. Erzurumspor'dan alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Gençlerbirliği cephesi transferi hukuk yoluna taşıyacağını açıklarken olaya Bucaspor da dahil oldu. İşte Taylan Antalyalı transferinde yaşanan flaş gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 21:43
  • 1
  • 17
Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler
Taylan Antalyalı'nın transferi konuşulmaya devam ediyor.
  • 2
  • 17
Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu transferin son gününde bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

  • 3
  • 17
Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler

Taylan Antalyalı, Erzurumspor'daki alacakalarından feragat edip bonservis bedeli olmadan sarı-kırmızılı ekibin yolunu tuttu.

  • 4
  • 17
Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler

Galatasaray'dan 4 milyon tl imza parası alacak olan Taylan Antalyalı için aldığı bu mebla bir süredir tartışma konusu idi.
  • 5
  • 17
Taylan Antalyalı transferinde 2. perde! Başkan'dan sert sözler

Genç futbolcuyu Erzurumspor'a gönderen Gençlerbirliği, oyuncunun sözleşmesindeki yüzde 40 pay sebebi ile bir açıklama metni yayınladı.
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör