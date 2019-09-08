08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'ın son iki sezondaki şampiyonluğuna büyük bir katkı sağlayan Belhanda, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sebebiyle Fas Milli Takımı'ndan çıkartılan Belhanda'nın, Cuma günü Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 15:52
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Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Belhanda, Fas Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkartıldı.

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Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!

İstanbul'a dönerek tedavisine başlanacak olan Belhanda'nın Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!

Birbirinden önemli transferler yapan Galatasaray'da takımın değişmez parçalarından biri olan Belhanda bu sezon da sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor.

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Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'ın yeni transferlerin ardından daha da güçlendiğini ve kısa bir süre içerisinde de takım içerisindeki adaptasyon sorununu ortadan kalkacağına inandığını ifade eden Belhanda şöyle konuştu;

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Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!

"Takımda çok iyi bir ortam ve arkadaşlık var, yeni gelen arkadaşlarımız ile beraber kısa bir uyum sürecine ihtiyacımız var.

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