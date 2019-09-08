08 Eylül 2019, Pazar
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Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!
Galatasaray'ın son iki sezondaki şampiyonluğuna büyük bir katkı sağlayan Belhanda, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sebebiyle Fas Milli Takımı'ndan çıkartılan Belhanda'nın, Cuma günü Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı.
Giriş Tarihi: 08.09.2019 15:52
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