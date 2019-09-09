09 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray yönetiminden büyük rest!
Galatasaray yönetimi, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan 4 maç ceza alan Fatih Terim'in cezasının peşini bırakmıyor. Özellikle ceza kararlarının saat 19:05'te açıklanmasına Mustafa Cengiz ve yönetimi tepki göstermişti. Bu konuda yönetimin bir diğer hamlesi belli oldu! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 13:19
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