09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray yönetiminden büyük rest!

Galatasaray yönetimi, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan 4 maç ceza alan Fatih Terim'in cezasının peşini bırakmıyor. Özellikle ceza kararlarının saat 19:05'te açıklanmasına Mustafa Cengiz ve yönetimi tepki göstermişti. Bu konuda yönetimin bir diğer hamlesi belli oldu! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 13:19
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Galatasaray yönetiminden büyük rest!

Süper lig'in 3.haftasında Kayserispor'u deplasmanda Adem Büyük'ün son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrasında iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

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Galatasaray yönetiminden büyük rest!

Kendileri üzerine oynanan bu sene profesyonel işler olduğunu belirten Terim, " Geçen sene örgütlü ama amatör işler var demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray yönetiminden büyük rest!

Bu açıklamalardan sonra PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim, 4 maç men cezası almıştı.

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Galatasaray yönetiminden büyük rest!

Cezaların duyurulmasından sonra iki kez konuşan ve TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ise camiadan destek geldi.

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Galatasaray yönetiminden büyük rest!

Terim'in aldığı 4 maçlık men cezasından sonra ise Galatasaray, cezaya itiraz etme yoluna gitmişti.

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