15 Haziran 2020, Pazartesi

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Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-0 kazanırken kalesinde ise Tarık Çetin devleşti. Sarı-kırmızılılara geçit vermeyen 23 yaşındaki kaleci bakın kim çıktı? İşte Fenerbahçe detayı...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 13:40
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Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...

Sarı kırmızılılar için şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan bu mücadele, büyük krizlerle sonuçlandı.

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Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...

MUSLERA'NIN AYAĞI KIRILDI
Girdiği ikili müvadele sonrasında acı içinde yerde kalan Muslera, ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan tecrübeli eldivenin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

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Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...

SEZONU KAPATTI! HATTA...
Galatasaray, yaptığı resmi açıklamada Muslera'nın ameliyat olacağını duyururken, Uruguaylı filebekçinin sezonu kapattığı, hatta gelecek sezon forma giymesinin riskli olduğu ifade edildi.

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Tarık Çetin Galatasaray'a geçit vermemişti! Bakın kim çıktı? Fenerbahçe...

ANDONE DE SAKATLANDI
Öte yandan sezon sonunda İngiltere ekibi Brighton'a geri gönderilip gönderilmeyeceği konusunda belirsizliğini koruyan Andone de maça devam edemedi.

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