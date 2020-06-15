15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Galatasaray Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 3 puanla beraber 4 futbolcusunu da bu maçta kaybetti. Muslera ve Andone sakatlanırken, Donk ve Adem Büyük de gelecek hafta oynanacak mücadelere cezalı duruma düştü. Cimbom'da bugün yapılan antrenmanda morallerin bir hayli bozuk olduğu görüldü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:02
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Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar moralsiz başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılılarda Muslera ve Andone'nin yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası Fatih Terim'in de yüzünün asık olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Futbolcuların da oldukça üzgün oldukları gözlendi...

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Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncular, yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

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Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, interval koşularla devam etti.

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