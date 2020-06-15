Galatasaray'da moraller yerle bir! Rizespor maçı sonrası...

Galatasaray Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 3 puanla beraber 4 futbolcusunu da bu maçta kaybetti. Muslera ve Andone sakatlanırken, Donk ve Adem Büyük de gelecek hafta oynanacak mücadelere cezalı duruma düştü. Cimbom'da bugün yapılan antrenmanda morallerin bir hayli bozuk olduğu görüldü. İşte o kareler...

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:02 ABONE OL