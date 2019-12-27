Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer dedikoduları da ortaya atılmaya başladı. Sezonun ilk yarısı neredeyse geride kalırken Süper Lig ekipleri sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladılar. Devre arasında en hareketli dönemi ise Galatasaray yaşayacak gibi görünüyor. Devre arasında Fatih Terim'in istediği yıldızları takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı yıkan bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in çılgın planı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...