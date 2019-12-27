27 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer dedikoduları da ortaya atılmaya başladı. Sezonun ilk yarısı neredeyse geride kalırken Süper Lig ekipleri sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladılar. Devre arasında en hareketli dönemi ise Galatasaray yaşayacak gibi görünüyor. Devre arasında Fatih Terim'in istediği yıldızları takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı yıkan bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in çılgın planı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 22:53
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Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala transfer çalışmaları da hız kazandı.

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Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Süper Lig ekipleri sezon sonunda mutlu sona uılaşabilmek için devre arasında takımlarını güçlendirmek için belirledikleri isimleri kadrosuna katacak.

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Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Devre arasında en büyük hareketlilik ise Galatasaray'da yaşanacak gibi duruyor.

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Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Son yaptığı açıklamalarda ocak ayını işaret eden Fatih Terim, belirlediği yıldızların takıma kazandırılması gerektiğini yönetime iletti.

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Tarihi transfer planı ortaya çıktı! Arda Turan...

Ayrıca Terim takımda istemediği futbolcuları da belirlemişti.

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