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İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Galatasaray sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:31
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