28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Galatasaray sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:31
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İşte Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

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İşte Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'leri

İlk yarının son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Antalyapor ile karşı karşıya gelecek.

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İşte Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'leri

Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

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İşte Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'leri

Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocağa iddialı girmek istiyor.

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İşte Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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