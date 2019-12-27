27 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Galatasaray Kulübünde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, futbolcular ve eşleri, yeni yıl öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 19:30
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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, futbolcular ve eşleri katıldı.

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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Burada bir konuşma yapan Abdurrahim Albayrak, "Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu Noel'ler diyorum.

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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Hocamızın isteğiyle böyle bir organizasyon düzenledik. 2020'de inşallah hep beraber liderlik yemeği ve eğlencesi de yapacağız. İnanın.

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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Geçmişteki arkadaşlarımız bilir. Hocamızla beraber başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız. Size güvenimiz sonsuz. Zaten kaliteniz ortada.

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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Başkanımız Mustafa Cengiz'in de selamlarını getirdim. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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