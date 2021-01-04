Taraftarların Radamel Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

2019 yazında büyük beklentilerle Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, Galatasaray'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Öyle ki, Kolombiyalı golcünün kaçırdığı maç sayısı, çıktığı maç sayısını da geçti. Son olarak Antalyaspor maçına 46. dakikada oyuna giren ve 29 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldıza sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri