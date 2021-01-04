04 Ocak 2021, Pazartesi

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Taraftarların Radamel Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

2019 yazında büyük beklentilerle Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, Galatasaray'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Öyle ki, Kolombiyalı golcünün kaçırdığı maç sayısı, çıktığı maç sayısını da geçti. Son olarak Antalyaspor maçına 46. dakikada oyuna giren ve 29 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldıza sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2021 00:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 06:18
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Taraftarların Radamel Falcao isyanı! Cam mısın porselen mi?

Galatasaray'da oynadığından daha fazla sayıda maç kaçıran Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında sadece 30 dakika sahada kalabildi.

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Taraftarların Radamel Falcao isyanı! Cam mısın porselen mi?

Uzun sakatlığının ardından Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kolombiyalı, 76. dakikada yeniden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Taraftarların Radamel Falcao isyanı! Cam mısın porselen mi?

5 milyon Euro ücret alan Falcao'nun sürekli sakatlanması sarı-kırmızılıları kızdırdı.

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Taraftarların Radamel Falcao isyanı! Cam mısın porselen mi?

Sosyal medyada, "Cam mısın, porselen mi?" diye sorulurken birçok taraftar gönderilmesini istedi. Ayrıca "Taraftar olarak onu biz istedik"

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Taraftarların Radamel Falcao isyanı! Cam mısın porselen mi?

"Umarım bundan sonrası için taraftara iyi bir ders olur" şeklinde özeleştiriler de vardı.

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