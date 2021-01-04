04 Ocak 2021, Pazartesi

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Omar Elabdellaoui'ye transfer teklifi! Dünyaca ünlü hoca istiyor

Sezon başında Olympiakos'tan kadroya dahil edilen Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı. Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza sebebiyle herkesi üzüntüye boğan Omar'a teklif geldi. Dünyaca ünlü hoca Norveçli oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:51
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Omar Elabdellaoui'ye transfer teklif! Dünyaca ünlü hoca istiyor

Galatasaray için 2021 yılı istenildiği gibi başlamamış ve yıldız futbolcu Omar Elabdellaoui'nin evinde verdiği yılbaşı partisinde yaşanan kaza sonrası moraller alt üst olmuştu.

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Omar Elabdellaoui'ye transfer teklif! Dünyaca ünlü hoca istiyor

Yeni yılın ilk saatlerinde havai fişek patlaması sonrası yüzünde ağır yaralar oluşan Norveçli yıldız, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştı.

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Omar Elabdellaoui'ye transfer teklif! Dünyaca ünlü hoca istiyor

Omar Elabdellaoui'den yoksun bir şekilde ve hayli moralsiz olarak Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlayan sarı kırmızılılar, mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılmıştı.

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Omar Elabdellaoui'ye transfer teklif! Dünyaca ünlü hoca istiyor

Maç sonrası sarı kırmızılılarda kaptan Arda Turan, Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etmiş ve takım arkadaşları olarak Noveçli futbolcu için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etmişti.

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Omar Elabdellaoui'ye transfer teklif! Dünyaca ünlü hoca istiyor

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Omar'ın yeniden futbola dönüp dönmeyeceği netlik kazanmazken, doktorlar yaptığı açıklamada Norveçli futbolcu için umut veren mesajları duyurmuş ve durumun iyiye gittiğini dile getirmişti.

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