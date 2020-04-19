Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor

Önümüzdeki sezonun kadrosunu lige verilen aradan yararlanarak oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı taraftarların da sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamak için harekete geçti. Eğer Fransız ekibi Monaco, Onyekuru transferi için pürüz çıkartırsa bu kez Cimbom'un B planı da hazır. İşte Aslan'ın gündemindeki isim...

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 11:51 ABONE OL