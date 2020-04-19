19 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor

Önümüzdeki sezonun kadrosunu lige verilen aradan yararlanarak oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı taraftarların da sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamak için harekete geçti. Eğer Fransız ekibi Monaco, Onyekuru transferi için pürüz çıkartırsa bu kez Cimbom'un B planı da hazır. İşte Aslan'ın gündemindeki isim...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 11:51
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Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor!

Geçtiğimiz sezon performansıyla kazanılan kupalarda büyük rol oynayan, sezon başındaki tüm girişimlere rağmen Monaco'ya kaptırılan Henry Onyekuru, devre arasında yarım sezonluğuna tekrar kiralanmıştı.

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Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor!

Takıma katılır katılmaz hızıyla farkını hissettiren Nijeryalı futbolcunun, gelecek sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmesi isteniyor.


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Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor!

MONACO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için düğmeye bastı, ancak Monaco bu formüle kesinlikle sıcak bakmıyor.

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Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor!

Fransız kulübü, her ne kadar Onyekuru'yu gözden çıkarmış olsa da bonservisiyle birlikte vermek istiyor. Belirlenen rakam da sezon başında Everton'a ödedikleri 15 milyon Euro.


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Taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray tekrar kiralıyor!

Galatasaray'ın bu parayı ödeme şansı bulunmadığından, Sarı-Kırmızılılar'ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Ancak sezon başındaki hataya düşmek istemedikleri için, alternatif bir yıldız daha belirlediler.

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