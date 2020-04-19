19 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

Tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren ve spor müsabakalarını da etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde takımı gençleştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili yabancı basından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda iki genç yıldıza imza attırmak istediği öne sürüldü. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 11:32
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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve ikinci yarıda yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Cimbom, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük değişiklikler yapacak.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

İlk olarak takımın yaş ortalamasını düşürmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, 30 yaş üstü bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

Aslan'da sözleşmeleri sona erecek olan Mariano ve Nagatomo'nun ülkelerine dönmeleri beklenirken, emekli olacak Selçuk İnan'ın ise teknik kadroya katılacağı öğrenildi. Sözleşmesi sona erecek olan bir diğer isim Donk ile ise 1 yıllık yeni mukavele yapılacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

Yönetim ayrıca transfere kaynak yaratmak adına Belhanda ve Feghouli gibi yüklü bonservis bedeli elde edebileceği oyuncuları da satış listesinde koyacak.

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