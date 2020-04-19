Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim bizzat devrede

Tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren ve spor müsabakalarını da etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde takımı gençleştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili yabancı basından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda iki genç yıldıza imza attırmak istediği öne sürüldü. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 11:32 ABONE OL