23 Ocak 2019, Çarşamba
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Taraftardan Galatasaray yönetimine büyük tepki
Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor! Taraftarların ısrarla beklediği forvet transferinde şoke eden gelişme yaşandı. Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Pato ve Alan Carvalho transferini noktalayamadan İstanbul'a dönüyor olması taraftarı adeta çileden çıkardı. Forvet bekleyen sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan yönetime büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 12:10
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