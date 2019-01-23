23 Ocak 2019, Çarşamba

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SON DAKİKA: Abdürrahim Albayrak'tan Alan ve Pato açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak İstanbul'a döndü. Albayrak, havalimanında flaş transfer açıklamalarında bulundu. Alan Carvalho ve Pato...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 15:56
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SON DAKİKA: Abdürrahim Albayraktan Alan ve Pato açıklaması

Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Galtasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcununu sarı-kırmızılı ekiple adı anılırken son günlerde Alan Carvalho transferi öne çıkmıştı.

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SON DAKİKA: Abdürrahim Albayraktan Alan ve Pato açıklaması

TRANSFER İÇİN DUBAİ'YE GİDİLDİ
Bu transferi bitirmek için Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak İstanbul'a döndü.

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SON DAKİKA: Abdürrahim Albayraktan Alan ve Pato açıklaması

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak şöyle konuştu:

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SON DAKİKA: Abdürrahim Albayraktan Alan ve Pato açıklaması

ALAN CARVALHO AÇIKLAMASI
"Alan'ın kendisine de kulübüne de çok teşekkür ediyorum"

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SON DAKİKA: Abdürrahim Albayraktan Alan ve Pato açıklaması

"Her şey yolunda gidiyordu. Birden bire transferler yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz, arkadaşlar."

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