Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

500 BİN EURO'LUK FARK TRANSFERİ YATIRDI

Çin kulübünün, kendilerine önerilen 3 milyon 250 bin Euro'luk teklifin 3 milyon 750 bin Euro'ya çekilmesini istediği ifade edildi. Galatasaray yönetimi ise bu miktarı artırmaya yanaşmadığı kaydedildi.