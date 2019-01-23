23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da forvet depremi! Anlaşma yok...

Gomis'in ayrılışının ardından elinde tek alternatifi Eren Derdiyok kalan Cimbom, İsviçreli oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştı. Ocak döneminde kadroya en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim ise Alan transferinde sonuca ulaşamadı.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 13:43
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Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından elindeki tek forvet Eren Derdiyok'a kalan Galatasaray, İsviçreli oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştı.

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Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

Ocak döneminde kadroya en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim ise Alan transferinde sonuca ulaşamadı.

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Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

BipSpor'un haberine göre Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar dönüş uçağında. İkilinin 12.30'da İstanbulda olması bekleniyor.

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Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

Uzun süren görüşmeler neticesinde fiyat konusunda hem golcü futbolcu hem de Çin kulübü ile anlaşmanın sağlanamadığı ve görüşmelerin sona erdiği gelen bilgiler arasında.

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Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

500 BİN EURO'LUK FARK TRANSFERİ YATIRDI
Çin kulübünün, kendilerine önerilen 3 milyon 250 bin Euro'luk teklifin 3 milyon 750 bin Euro'ya çekilmesini istediği ifade edildi. Galatasaray yönetimi ise bu miktarı artırmaya yanaşmadığı kaydedildi.

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