Galatasarayda forvet depremi! Anlaşma yok...

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da forvet depremi! Anlaşma yok...
Gomis'in ayrılışının ardından elinde tek alternatifi Eren Derdiyok kalan Cimbom, İsviçreli oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştı. Ocak döneminde kadroya en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim ise Alan transferinde sonuca ulaşamadı.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 13:43
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