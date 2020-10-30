30 Ekim 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! "Siz kimsiniz?"

Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden olan Tanju Çolak, Gakatasaray'da maaş krizi yaşayan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi çok sert ifadelerde bulundu. Çolak, "Siz kimsiniz?" diyerek iki oyuncuya tepkisini dile getirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 12:26
ABONE OL
  • 1
  • 12
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! Siz kimsiniz?

Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk oyuncu olan Galatasaraylı eski futbolcu Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımın son durumuyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! Siz kimsiniz?

İhlas Haber Ajansı'na röportaj veren efsane isim, özellikle Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözlerle yüklenirken, Falcao'nun ise yeterince pas almadığını söyledi.

İşte Tanju Çolak'ın sözlerinden satır başları:

  • 3
  • 12
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! Siz kimsiniz?

"Galatasaray geride bol pas, ağır futbol, sistemden uzak, çabuk oynamayan bir takım hüviyeti aldı. Bu beni şaşırtıyor çünkü böyle gol atamazsın, pozisyon bulamazsın.

  • 4
  • 12
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! Siz kimsiniz?

"BIRAK FALCAO'YU, TANJU DA OLSA ATAMAZ..."

Futbol üç bölüme ayrılmış; defans, oyun kurucu ve hücum. Sen bu topları üçüncü bölgeye getiremiyorsan, istediği topları Falcao'ya ulaştıramıyorsan bu Falcao gol atamaz. Bırak Falcao, Tanju Çolak da olsa gol atamaz. Bir kere bu sistemin değişmesi lazım, Falcao'yu daha çok beslemek lazım, üçüncü bölgede oynamak lazım."

  • 5
  • 12
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! Siz kimsiniz?

BELHANDA VE FEGHOULI'YE SERT ELEŞTİRİ!

Galatasaray yönetiminin maaş indirimini kabul etmedikleri konuşulan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı ağır sözlerle eleştiren Çolak, şunları söyledi: "Bu pandemi sürecinde futbolcular isyan ediyor. Kulüplerin durumunu düşünüyor musun? Ekonominin ne halde olduğunu biliyor musun? Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Yüzde 15 indirime gidiyorlar diye tavır koyuyorsun.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör