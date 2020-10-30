Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! "Siz kimsiniz?"

"BIRAK FALCAO'YU, TANJU DA OLSA ATAMAZ..."

Futbol üç bölüme ayrılmış; defans, oyun kurucu ve hücum. Sen bu topları üçüncü bölgeye getiremiyorsan, istediği topları Falcao'ya ulaştıramıyorsan bu Falcao gol atamaz. Bırak Falcao, Tanju Çolak da olsa gol atamaz. Bir kere bu sistemin değişmesi lazım, Falcao'yu daha çok beslemek lazım, üçüncü bölgede oynamak lazım."