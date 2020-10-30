30 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!

Süper Lig'de istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 4 isim ile yollar ayrılacak. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 14:31
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Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!

Galatasaray'da dış transfer kadar iç transferin de önemi çok büyük. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ın hâlâ almak için satması gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!

Yaz döneminde bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray Yönetimi, bir türlü gözden düşen oyuncuları elden çıkaramamıştı.

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Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!

Bu kez operasyon daha gizli ve sessiz yürütülecek. Her ne kadar listedeki oyuncular aynı olsa da, formül farklı olacak.

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Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!

Fatih hoca, yönetimden hiçbir futbolcusu hakkında olumsuz açıklama gelmesini istemiyor. Terim bu isimleri de oynatarak devre arasına kadar parlatmaya çalışacak.

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Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!

Sarı-Kırmızılılar'ın hem maliyetinden kurtulmak hem de bonservis kazanmak istediği oyuncuların başında Feghouli geliyor. Cezayirli yıldız için Arap kulüpleriyle görüşmeler yapılıyor.

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