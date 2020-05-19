19 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Younes Belhanda ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncunun yerine Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 06:37
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sık sık kullandığı "Sneijder'den sonra gerçek bir 10 numaramız olmadı" ifadeleri sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, Hakan Çalhanoğlu'nu listesine yazdı.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda camianın tartışılan ismi olan Younes Belhanda'ya gelen teklifler sonrası alternatifleri hazırlayan Cimbom, gurbetçi 10 numarayı kadrosuna katmak için planlar yapmaya başladı.

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