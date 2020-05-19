Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Fatih Terim'in prensi geliyor!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Younes Belhanda ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncunun yerine Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...