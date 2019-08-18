18 Ağustos 2019, Pazar
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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Monaco ile kardeş kulüp olduk" sözlerinin arkasında yatan neden belli oldu. Fransız kulübüyle transferde ortak hareket edileceğini söyleyen sarı-kırmızılı idarecinin kast ettiği şeyin, takas operasyonu olduğu ortaya çıktı. İşte o takas ve sarı kırmızılıları mest edecek transfer ayrıntısı...
Giriş Tarihi: 18.08.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 17:00
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