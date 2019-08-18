18 Ağustos 2019, Pazar

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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Monaco ile kardeş kulüp olduk" sözlerinin arkasında yatan neden belli oldu. Fransız kulübüyle transferde ortak hareket edileceğini söyleyen sarı-kırmızılı idarecinin kast ettiği şeyin, takas operasyonu olduğu ortaya çıktı. İşte o takas ve sarı kırmızılıları mest edecek transfer ayrıntısı...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 17:00
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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...

Aslan, Falcao için gün sayarken, 2020 model Galatasaray için hamlelerini sürdürüyor...

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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...

Transfer için para sorunu olmayan Monaco'ya, Falcao transferini kolaylaştırmak için bomba bir teklif yapıldı.

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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...

Abdurrahim Albayrak'ın bulunduğu teklifin kapsamı ise Galatasaraylı taraftarları mest edecek cinsten...

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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...

Albayrak, "Diagne'yi düşünür müsünüz? Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama siz de belki çok iş yapar" teklifini sunduğu belirlendi.

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Takas teklifi ortaya çıktı! Falcao'ya karşılık...

Bunun üzerine Ben Yedder dışında başka forvet takviyesi daha planlayan Monaco kulüp idarecilerinin Diagne'yi ihtimaller arasına yazdıkları belirtildi.

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