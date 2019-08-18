18 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

Süper Lig'in henüz 1. haftasında Galatasaray istifa depremi ile sarılmıştı... Sarı kırmızılı ekibin 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti sonrasında yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklaması, futbol camiasında epey ses getirmişti. Bu durumun ardından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar ve o karar...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 14:29
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Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

Hasan Şaş'ın bireysel olarak aldığı bu karar sonrasında Galatasaray'ın, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu.

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Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

İstifasını sosyal medyadan açıklayan Şaş, Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklamasından önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

Tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" notunu düştü.

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Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

Denizlispor taraftarı ile arasında yaşanan tartışmanın ardından istifasını açıklayan Şaş için kulüp harekete geçti.

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