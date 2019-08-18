Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!

Süper Lig'in henüz 1. haftasında Galatasaray istifa depremi ile sarılmıştı... Sarı kırmızılı ekibin 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti sonrasında yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklaması, futbol camiasında epey ses getirmişti. Bu durumun ardından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar ve o karar...