18 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'dan flaş Hasan Şaş kararı!
Süper Lig'in henüz 1. haftasında Galatasaray istifa depremi ile sarılmıştı... Sarı kırmızılı ekibin 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti sonrasında yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklaması, futbol camiasında epey ses getirmişti. Bu durumun ardından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar ve o karar...
Giriş Tarihi: 18.08.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 14:29
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