Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'deki futbol gündemi, yabancı sınırı ve sezon öncesi takımların son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ayrıca Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son durumlarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 22:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





