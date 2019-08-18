18 Ağustos 2019, Pazar

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'deki futbol gündemi, yabancı sınırı ve sezon öncesi takımların son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ayrıca Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son durumlarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 22:37
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş NTV'ya yaptığı açıklamasında, ''15 yaşından beri futbolun içerisindeyim. 32 yıldır antrenörlük hayatım var. Bildiklerimi paylaşmak istiyorum. 15 yaşına kadar Trabzon'un dışına çıkmadım. Hayallerim çok fazlaydı.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Bir düzensizlik karışıklıklar var. Kötü değiliz. Yaptığımız yatırımları tartışmamız lazım. Almanya'nın yatırımları çok fazla olur.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Oyuncu çıkarmadıkları anda bir araya geliyorlar. Biz gelmiyoruz. Almanlar tartışırken konuyu tartışıyor. Biz birbirimizi tartışıyoruz.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Gelirken kalabalıktık. Taksim'e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şu anda buna ihtiyaç var.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Bu ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor. Saha sonuçları iyi olmadığında anlatımda zorluklar yaşıyoruz.

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