10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan!
Transferde son dakika... Kulüpsüz olan Salih Uçan için flaş transfer hamlesi... Süper Lig ekipleri transfer için gaza basarken borçlarını da göz önüne alarak bedelsiz oyunculara ağırlık veriyor. Bu kapsamda son olarak Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran Salih Uçan yeni takımını buldu.
Giriş Tarihi: 10.07.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 17:07
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