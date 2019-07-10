Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

Şampiyonlar Ligi arenasında başarılı sonuçlar almak için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme son olarak Emre Mor gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili kulübü Celta Vigo'dan flaş bir açıklama geldi.