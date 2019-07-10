10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!
Şampiyonlar Ligi arenasında başarılı sonuçlar almak için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme son olarak Emre Mor gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili kulübü Celta Vigo'dan flaş bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 10.07.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 17:25
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