10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

Şampiyonlar Ligi arenasında başarılı sonuçlar almak için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme son olarak Emre Mor gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili kulübü Celta Vigo'dan flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 17:25
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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray son olarak milli futbolcu Emre Mor'a yönelmişti.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

Özellikle teknik direktör Fatih Terim tarafından ısrarla istenen genç yıldızda flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

21 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Celta Vigo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

İspanyol kulübünün antrenörü Fran Escriba yaptığı açıklama ile milli yıldızın takımdan ayrılacağını doğruladı.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor için resmi açıklama!

Emre Mor'un iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Escriba sözlerini şöyle sürdürdü:

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