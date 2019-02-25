25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanırken maça sarı kırmızılılarda yaşanan gerginlik damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 13:05
  • 1
  • 11
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Galatasaray - Akhisarspor maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı...

  • 2
  • 11
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Akhisarsporlu oyuncuların kolay gelmesini kabullenemeyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu, orta sahada rakibe baskı yapmayan Belhanda ve Onyekuru'yu sürekli ikaz etti.

  • 3
  • 11
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Maçın 54. dakikasında Luyindama'nın sakatlanmasıyla beraber alevlenen kavga ortalığı karıştırdı.

  • 4
  • 11
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Mariano - Belhanda tartışması ikilinin karşı karşıya gelmesiyle bir adım daha ileriye gitti.

  • 5
  • 11
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Ağız dalaşının sertleşmesi sonrası kaptan Selçuk İnan'ı harekete geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör