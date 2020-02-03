03 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Felipe Melo ile ilgili olay sözler! "Anneme küfür etti"

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve hem saha içi hem de saha dışı pek çok olayla gündem olan Felipe Melo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Paulista Ligi ekiplerinden Bragantino'da top koşturan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Claudinho, Palmeiras ile oynadıkları maçta Melo'nun kendisine ağır sözler sarf ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 22:44
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Felipe Melo ile ilgili olay sözler! Anneme küfür etti

Brezilya Paulista Ligi 4. maçında Bragantino ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Nabi Abi Chedid Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bragantino 2-1 yendi.

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Felipe Melo ile ilgili olay sözler! Anneme küfür etti

Ev sahibi ekibin gollerini Uillian Correira ve Ytalo kaydederken, Palmeiras'ın tek sayısı Eduardo Pereira Rodrigues'ten geldi.

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Felipe Melo ile ilgili olay sözler! Anneme küfür etti

Mücadele esnasında, Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Bragantino'da top koşturan Claudinho arasında bir tartışma yaşandı.

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Felipe Melo ile ilgili olay sözler! Anneme küfür etti

İki futbolcu arasında yaşanan tartışma maç sonuna da taşınırken 23 yaşındaki futbolcu, Melo ile yaşadığı olay hakkında flaş ifadeler kullandı.

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Felipe Melo ile ilgili olay sözler! Anneme küfür etti

Globo Esporte'a konuşan genç sol kanat, "Felipe Melo'nun sahada nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor. Bana 'Kalk ve top oyna!" dedi."

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