Felipe Melo ile ilgili olay sözler! "Anneme küfür etti"

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve hem saha içi hem de saha dışı pek çok olayla gündem olan Felipe Melo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Paulista Ligi ekiplerinden Bragantino'da top koşturan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Claudinho, Palmeiras ile oynadıkları maçta Melo'nun kendisine ağır sözler sarf ettiğini söyledi.



Giriş Tarihi: 03.02.2020 22:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





