Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! "Yeni Melo"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında liglere ara verilirken, kulüpler büyük bir maddi kayba uğramıştı. Bu durumdan etkilenen takımlardan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer listesine bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Kiralık sözleşmeleri bitecek Jean-Michael Seri ve Mario Lemina'nın takımlarına geri dönecek olması sebebiyle orta sahanın bu bölgesinde eksiklik yaşayacak Cimbom, bu kapsamda adayını belirledi. Sarı-kırmızılı takım, orta sahaya hareket getirecek, genç ve 'Yeni Melo' diye lanse edilen sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 08.06.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 14:02 ABONE OL