08 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! "Yeni Melo"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında liglere ara verilirken, kulüpler büyük bir maddi kayba uğramıştı. Bu durumdan etkilenen takımlardan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer listesine bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Kiralık sözleşmeleri bitecek Jean-Michael Seri ve Mario Lemina'nın takımlarına geri dönecek olması sebebiyle orta sahanın bu bölgesinde eksiklik yaşayacak Cimbom, bu kapsamda adayını belirledi. Sarı-kırmızılı takım, orta sahaya hareket getirecek, genç ve 'Yeni Melo' diye lanse edilen sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.06.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 14:02
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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! 'Yeni Melo'...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ülkemizde de kulüpleri olumsuz olarak etkilemiş ve takımlar oyuncularıyla anlaşma zemini arama yoluna gitmişti.

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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! 'Yeni Melo'...

Birçok kalemde gelirleri kesilen kulüpler, maske satışı, karton taraftar gibi uygulamalarla gelir elde etmeye çalışmıştı.

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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! 'Yeni Melo'...

Bir yandan hafta sonu başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, öbür yandan gelecek sezon için transfer planlamasını yapıyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! 'Yeni Melo'...

SERI VE LEMINA'NIN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Yaz transfer döneminde Fulham'dan 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan Michael Seri, sezonun bitmesinin ardından İngiliz ekibine geri dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! 'Yeni Melo'...

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcuyu 18 milyon Euro bedelle alma opsiyonu bulunmasına rağmen, Cimbom Seri ile yola devam etmeyecek.

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