08 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan orta sahaya 20'lik dinamo! "Yeni Melo"
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında liglere ara verilirken, kulüpler büyük bir maddi kayba uğramıştı. Bu durumdan etkilenen takımlardan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer listesine bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Kiralık sözleşmeleri bitecek Jean-Michael Seri ve Mario Lemina'nın takımlarına geri dönecek olması sebebiyle orta sahanın bu bölgesinde eksiklik yaşayacak Cimbom, bu kapsamda adayını belirledi. Sarı-kırmızılı takım, orta sahaya hareket getirecek, genç ve 'Yeni Melo' diye lanse edilen sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
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