29 Kasım 2020, Pazar

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Süper Lig'de kopya penaltılar! İşte o 3 pozisyon

Galatasaray'ın kazandığı penaltı tartışma yaratsa da sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında çalınan penaltıları örnek gösterip hakemin 'doğru bir karar' verdiğini ifade ettiler. İşte o 3 pozsiyon...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 23:49
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Süper Lig'de kopya penaltılar! İşte o 3 pozisyon

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Maçın 43. dakikasında Emre Akbaba, Melnjak'ın dirseğinin yüzüne gelmesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.

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Süper Lig'de kopya penaltılar! İşte o 3 pozisyon

Pozisyon devam ederken hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısının ardından hareketi bir de ekrandan izledi ve penaltıya hükmetti.

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Süper Lig'de kopya penaltılar! İşte o 3 pozisyon

Mbaye Diagne gole çevirdi. Aynı pozisyon, 2 saat önce Başakşehir- Denizli maçında da yaşandı. Sadece isimler değişikti.

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Süper Lig'de kopya penaltılar! İşte o 3 pozisyon

Arda Kardeşler de VAR'ın uyarısıyla ekrandan izleyip penaltıya hükmetti. Denizlispor skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

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Süper Lig'de kopya penaltılar! İşte o 3 pozisyon

Ayrıca ligin ilk haftasında Çaykur Rize karşısında Enner Valencia'ya yapılan benzer bir hareket sonucu Fenerbahçe de penaltı kazanmıştı. Bu arada maçın 51. dakikasında ise Taylan yerde kaldı ve penaltı bekleyen isim oldu.

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