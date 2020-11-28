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Diagne Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne'nin 3 gol attığı maçı 4-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Cimbom'da Diagne'nin hat-trick yaparak yıldızlaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Senegalli golcü için yapılan yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 28.11.2020 22:14
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Diagne Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray zorlu deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

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Diagne Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı!

Sarı-kırmızılar eksiklerine rağmen zorlu karşılaşmada sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Diagne Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı!

Cimbom'un galibiyetinin en büyük mimarı ise Mbaye Diagne oldu.

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Diagne Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı!

Yıldız futbolcu zorlu karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaştı.

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Diagne Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında hat-trick yaptı sosyal medya yıkıldı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diagne'nin hat-trick yapması sosyal medyada da gündem oldu. İşte Galatasaray taraftarının Diagne ile ilgili paylaşımları...

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