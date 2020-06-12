12 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler

Süper Lig'in başlama kararının ardından 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. İşte antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:57
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas oyunu oynandı.

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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler

Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket edecek. Takımımız, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek Pazar akşamı oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.

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