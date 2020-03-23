23 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası
Teknik direktör Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan genç stoper Emin Bayram, dünya devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ın altyapıdan çıkarak Almanya'nın yolunu tutmasının ardından, bu kez de Emin Bayram'ı Alman ekipleri yakın takibe aldı. Genç yıldız için Galatasaray'ın 15 milyon euro civarı bir bonservis istediği, Alman ekiplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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