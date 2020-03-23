23 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası

Teknik direktör Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan genç stoper Emin Bayram, dünya devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ın altyapıdan çıkarak Almanya'nın yolunu tutmasının ardından, bu kez de Emin Bayram'ı Alman ekipleri yakın takibe aldı. Genç yıldız için Galatasaray'ın 15 milyon euro civarı bir bonservis istediği, Alman ekiplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:41
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Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası

Fatih Terim'in A takıma çıkarttığı, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve ligdeki Konyaspor maçlarında forma verdiği Emin Bayram, Avrupa'nın radarında. 16 yaşındaki başarılı stoper, Ozan Kabak gibi Bundesliga'ya transfer olabilir.

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Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası

Ozan'ı kısa sürede parlatıp, 11 milyon Euro'ya Schalke 04'e satan Galatasaray'da, genç isim Emin Bayram'la Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

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Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası

Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir.


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Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası

Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak.


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Galatasaray'ın genç yıldızına Borussia Dortmund kancası

Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram, 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığı ve hızı ile dikkat çekiyor.

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