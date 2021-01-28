Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! "Değerini bulursa gidebilir"

Süper Lig kulübünün başkanı, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan futbolcuları için açıklamalarda bulundu. 2 kez sarı-kırmızılı takımla görüşüldüğünü söyleyen başkan, oyuncu için ise "Değerini bulursa gidebilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)