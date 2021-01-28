28 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! "Değerini bulursa gidebilir"

Süper Lig kulübünün başkanı, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan futbolcuları için açıklamalarda bulundu. 2 kez sarı-kırmızılı takımla görüşüldüğünü söyleyen başkan, oyuncu için ise "Değerini bulursa gidebilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.01.2021 19:45
ABONE OL
  • 1
  • 9
Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! Değerini bulursa gidebilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok isimle temas halinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! Değerini bulursa gidebilir

Şu ana dek Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmi olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar için Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ismi yazılıp çiziliyordu.

  • 3
  • 9
Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! Değerini bulursa gidebilir

Sarı-kırmızılıların temas halinde olduğu bilinen Ndayishimiye transferine dair 1 numaralı isimden açıklama geldi.

  • 4
  • 9
Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! Değerini bulursa gidebilir

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray Kulübü ile görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

  • 5
  • 9
Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! Değerini bulursa gidebilir

Radyospor'da katıldığı bir programda transfere dair detayları aktaran Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'la 2 kez ciddi olarak görüştük, masaya oturduk."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör