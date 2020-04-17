17 Nisan 2020, Cuma

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Bafetimbi Gomis resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da bir sezon oynamasına rağmen hem gol kralı olan hem de şampiyonluk sevinci yaşayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. 34 yaşındaki futbolcu, France Football dergisine röportaj verdi ve kariyerinde birlikte oynadığı en iyi ilk 11'ini açıkladı. Tecrübeli forvet, Galatasaray'dan iki ismi yazdı. İşte o isimler ve Gomis'in birlikte oynadığı en iyi ilk 11...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 18:12
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Bafetimbi Gomis resmen açıklandı! Galatasaray...

2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor...

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Bafetimbi Gomis resmen açıklandı! Galatasaray...

Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

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Bafetimbi Gomis resmen açıklandı! Galatasaray...

34 yaşındaki santrfor, bir taraftarın geri dön mesajına cevap vermiş ve "Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan bir gün Aslantepe'ye geri dönecek." notunu düşmüştü.

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Bafetimbi Gomis resmen açıklandı! Galatasaray...

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.

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Bafetimbi Gomis resmen açıklandı! Galatasaray...

İŞTE BAFETIMBI GOMIS'İN EN İYİ 11'İ

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