Bafetimbi Gomis resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da bir sezon oynamasına rağmen hem gol kralı olan hem de şampiyonluk sevinci yaşayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. 34 yaşındaki futbolcu, France Football dergisine röportaj verdi ve kariyerinde birlikte oynadığı en iyi ilk 11'ini açıkladı. Tecrübeli forvet, Galatasaray'dan iki ismi yazdı. İşte o isimler ve Gomis'in birlikte oynadığı en iyi ilk 11...