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Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!

Çaykur Rizespor'un transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Loic Remy, göstermiş olduğu performans ve gollerle Süper Lig'e damga vurdu. Geride kalan 7 haftada 6 gol kaydeden Fransız yıldız, Süper Lig devinde büyük pişmanlık yarattı. İşte detaylar... |Son dakika transfer haberleri


Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:30
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Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, sezon başında Fransız ekibi Lille'den Loic Remy'yi kadrosuna katarken, bu transfer Türkiye ve Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

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Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 33 yaşındaki yıldız, beklentileri boşa çıkarmayarak lige harika bir başlangıç yaptı.

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Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!

İlk 7 haftada 6 gol atarak kalitesini ispatlayan ve krallık yarışında zirveye yerleşen Remy, 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönmüştü.

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Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar her konuda anlaştığı hatta uçak biletlerini bile hazırladığı Remy'den son anda vazgeçmişti.

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Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!

G.SARAY REMY'NİN YERİNE DIAGNE'Yİ ALDI!

Cimbom ardından 13 milyon euro ödeyerek Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmişti. Tecrübeli futbolcu, ilk sezonunda takıma katkı verse de daha sonra beklentilerin uzağında kaldı.

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