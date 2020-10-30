03 Kasım 2020, Salı

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Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında olan sorunun çözülmesinin ardından gözler devre arası yapılması gereken transfer hamlelerine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda deneyimli hocanın scout ekibine 3 özel istekte bulundu. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri |

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 11:10
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Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!

Galatasaray'da, pazartesi günü yapılan başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim zirvesinde barış sağlandı.

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Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!

Görüşmede devre arası ve sezon sonu için de transfer stratejisi belirlendi. Marcao ve Luyindama ikilisinden en az birini 15 milyon euro'ya satmayı planlayan yönetim gelecek bütçe ile de hamlelerini yapacak.

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Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin başında olan Emre Utkucan'a isteklerini ileten Terim, 3 ayrı başlıkta talimatlarını verdi. İşte Terim'in çizdiği rota:

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Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!

GENÇ YETENEKLERİ ARIYOR

1- Öncelik sırası bu sezon lisansı kulüpleri tarafından çıkarılmayan oyuncular. Bu oyuncuların listesini isteyen deneyimli teknik adam, maliyetleri de düşürmeyi planlıyor.

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Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!

2- Devre arası veya sezon sonu kontratı bitecek olan oyunculardan bir liste de istendi.

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