03 Kasım 2020, Salı

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Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı

Devre arası transfer döneminde kanatlarını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı eski yıldızı Henry Onyekuru'ya çevirdi. Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılılara geri dönmeyi isterken, Cimbom'dan tek bir şart istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:14
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Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı

Hollandalı yıldız Ryan Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında kanat forvet transferi yapacak.

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Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı

Çalışmalara erkenden başlayan sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelirken, şistenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu.

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Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı

Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı.

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Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı

Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor.

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Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı

FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.

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