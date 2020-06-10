10 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'e çılgın teklif! İşte konuşulanlar

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçlar için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da eski başkan Alp Yalman, teknik direktör Fatih Terim'e sürpriz bir teklif yaptı. İşte teklifin detaylar ve ikili arasında konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:26
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fatih Terim'e çılgın teklif! İşte konuşulanlar

Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fatih Terim'e çılgın teklif! İşte konuşulanlar

Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi.

  • 3
  • 8
Fatih Terim'e çılgın teklif! İşte konuşulanlar

Milliyet'in haberine göre, eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı.

  • 4
  • 8
Fatih Terim'e çılgın teklif! İşte konuşulanlar

"GEL BAŞKAN OL HOCAM"

Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi.

  • 5
  • 8
Fatih Terim'e çılgın teklif! İşte konuşulanlar

TERİM KABUL ETMEDİ

Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi teknik direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör