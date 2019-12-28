28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer haberleri netleşmeye devam ediyor... Üç kulvarda da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. FFP kapsamında satmadan alamayacak Cimbom; bir yandan gelecek isimleri düşünürken, diğer yandan kadrosunda düşünmediği isimlerle yolları ayrılıp mali külfetten kurtulmak istiyor. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve transfer döneminde yolların ayrılacağı Steven Nzonzi'den ise flaş bir hamle geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:13
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Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bür süre kala kalan bütün maçlarını kazanarak ikinci yarıya bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da sular durulmuyor.

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Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

Ocak ayında takım içerisinde büyük değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı.

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Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

Galatasaray, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

Yönetimin sezon başında Roma'dan kiralanan Nzonzi'nin sözleşmesini ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte feshedeceği de belirtilmişti.

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Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

GALATASARAY'I SİLİP YENİDEN EKLEMİŞTİ

Fransız futbolcu ise kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı takipten çıktış daha sonra yeniden takibe almıştı.

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