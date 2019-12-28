Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer haberleri netleşmeye devam ediyor... Üç kulvarda da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. FFP kapsamında satmadan alamayacak Cimbom; bir yandan gelecek isimleri düşünürken, diğer yandan kadrosunda düşünmediği isimlerle yolları ayrılıp mali külfetten kurtulmak istiyor. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve transfer döneminde yolların ayrılacağı Steven Nzonzi'den ise flaş bir hamle geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...