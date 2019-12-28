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Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...
Ara transfer dönemi için takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç eklemeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Arda Turan sesleri giderek yükseliyor. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:56
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