28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...

Ara transfer dönemi için takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç eklemeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Arda Turan sesleri giderek yükseliyor. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:56
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Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların son zamanlarda gündeminde olan isimse eski yıldızı Arda Turan...

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Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...

A Milli Takım'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik sonucu arası açılan, Atletico Madrid'in ve Barcelona serüveni sonrası Türkiye'ye dönen Arda Turan, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında eski hocası Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüş ve ikilinin arasındaki buzlar erimişti.

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Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...

Arda'nın bu hamlesi sonrası olayla ilgili konuşan Fatih Terim, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur."

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Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...

"Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor." şeklinde konuşmuştu.

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Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...

Yaşanan bu olaylar sonrası Arda Turan'ın eski takımına geri döneceği iddia edilmiş ve 32 yaşındaki futbolcu önceki gün Instagram'dan 'Aslan Kral' paylaşımı yapmıştı.

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