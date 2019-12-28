28 Aralık 2019, Cumartesi
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Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takıma kazandırmıştı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10 maçta 2 gol kaydeden ve sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen yıldız golcü, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Öte yandan Medipol Başakşehir forması giyen ve yeniden Galatasaray forması giyeceği konuşulan Arda Turan'ın dünya yıldızı golcüyle ilgili sözleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:11
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