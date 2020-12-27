Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi

NECMİ PEREKLİ - İYİ OLAN KAZANDI

İlk yarıda her iki takımın denk oynadığı ancak önemli pozisyonların olmadığı görülüyordu. İlk yarıdaki oyunu ile Trabzonspor, bu yılın belki de en iyi ve en kişilikli futbolunu oynuyordu. Hatta 2. yarıda galibiyet konusunda epeyce umut vardı.