27 Aralık 2020, Pazar

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Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:36
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Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi
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Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi

NECMİ PEREKLİ - İYİ OLAN KAZANDI

İlk yarıda her iki takımın denk oynadığı ancak önemli pozisyonların olmadığı görülüyordu. İlk yarıdaki oyunu ile Trabzonspor, bu yılın belki de en iyi ve en kişilikli futbolunu oynuyordu. Hatta 2. yarıda galibiyet konusunda epeyce umut vardı.

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Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi

Fakat oyuna daha fazla ağırlık koyan bir Galatasaray vardı. İlk yarıdaki oyunundan da eser kalmayan bir Trabzonspor sahadaydı. Trabzonspor'un en önemli eksiği, oynadığı futbola hız ve paslaşmalarda sürat kazandıramamasıdır. Hücum döneminde kaybedilen bu zaman çok önemlidir.

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Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi

Bunun yanında Trabzonsporlu oyuncularda bir miktar telaş da sezdim. Maalesef oyuna akıcılık, devamlılık ve istikrar katamadıkları gibi ileride de bir gole yakın adam eksikliği gün gibi aşikârdır.

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Spor yazarlarının gözünden Trabzonspor - Galatasaray derbisi

Trabzon savunmasını biraz daha toparlanmış olarak görürken özellikle Marlon'un her geçen gün daha iyi performans ortaya koyması da için kazançtır. Bu takımın gittikçe tüm eksiklerine rağmen her geçen gün daha da kaliteli ve oturaklı olmaya başladığını görüyoruz.

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