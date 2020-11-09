Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Belhanda, Feghouli ve Arda yorulmaya başlayınca Sivasspor etkili olmaya başladı. Kaleci Okan, yaptığı büyük bir hata ile gole sebebiyet verdi. Ama sonra iki tane iyi top çıkardı. Şimdi burada şöyle bir olay var. Galatasaray yazarları veya bazı Galatasaraylılar, Feghouli ile Belhanda'ya sallıyorlar. İyi güzel ama bir de arka bahçeye çıkıp şöyle bakalım pencereden; Feghouli ile Belhanda'yı oynatsan da oynatmasan da belli bir parayı vereceksin, satana kadar. O zaman bunları oynatmakta fayda var. Oynatmamakta, kenarda bekletmekle veya bedavaya yollamakta değil.